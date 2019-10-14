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В Мурино старшеклассник умер во время сборов в школу
Сегодня, 10:44
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В Мурино старшеклассник умер во время сборов в школу

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Со слов матери, ее сын утром 16 декабря собирался в школу, и ему неожиданно стало плохо.

В Мурино во время сборов в школу скончался одиннадцатиклассник. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери, ее сын утром 16 декабря собирался в школу, и ему неожиданно стало плохо. Прибывшая скорая констатировала смерть. На теле не было найдено насильственных признаков смерти.

Подростку несколько дней назад исполнилось 17 лет. Тело направили в морг для уточнения причины смерти.

Ранее годовалый ребенок опустил руку в кастрюлю с кипящей водой в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: мурино, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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