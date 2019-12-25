Годовалый ребенок опустил руку в кастрюлю с кипящей водой в Петербурге

Малыша поместили в ожоговое отделение Первой детской городской больницы.

Накануне, 15 декабря, в отделение полиции поступила телефонограмма из Первой детской городской больницы. Как узнал Piter.tv, накануне в час дня в больницу поступил годовалый ребенок.

Оказалось, что родители недосмотрели за ребенком, и тот опустил руку в кастрюлю с горячей водой. Пострадавший получил термический ожог 3 степени, 2,5% области лучезапястного сустава правой кисти. В состоянии средней степени тяжести малыша посетили в третье ожоговое отделение.

Фото: Piter.tv