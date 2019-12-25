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Годовалый ребенок опустил руку в кастрюлю с кипящей водой в Петербурге
Сегодня, 9:58
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Годовалый ребенок опустил руку в кастрюлю с кипящей водой в Петербурге

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Малыша поместили в ожоговое отделение Первой детской городской больницы.

Накануне, 15 декабря, в отделение полиции поступила телефонограмма из Первой детской городской больницы. Как узнал Piter.tv, накануне в час дня в больницу поступил годовалый ребенок. 

Оказалось, что родители недосмотрели за ребенком, и тот опустил руку в кастрюлю с горячей водой. Пострадавший получил термический ожог 3 степени, 2,5% области лучезапястного сустава правой кисти. В состоянии средней степени тяжести малыша посетили в третье ожоговое отделение. 

Фото: Piter.tv

Теги: недосмотр родителей, несчастный случай, ребенок опустил руку в кипяток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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