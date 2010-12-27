На Лиговке похитили старшеклассницу и увезли в Мурино

Девушка попыталась сбежать, однако ее догнали и ограбили.

В ночь на 6 октября в центре Петербурга похитили 17-летнюю дочь бизнесмена, ученицу 11 класса частной гуманитарно-художественной школы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Неизвестный напал на девушку возле дома №50/10 по Лиговскому проспекту, когда она возвращалась с клуба. Применив физическую силу, мужчина заставил свою жертву сесть в автомобиль, в котором находились еще двое злоумышленников.

После этого школьницу привезли в Мурино. У дома №2 по Оборонной улице девушка сделала вид, что ей стало плохо, и выскочила из машины. Она бросилась бежать, однако один из похитителей догнал ее и отобрал iPhone и кошелек, в котором находились 1200 рублей и банковская карта. После этого преступники скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". По записям с камер наружного видеонаблюдения, установленных на доме №50/10 по Лиговскому проспекту, разглядеть машину не удалось.

Ранее мы писали, что в Петербурге по цыганским обычаям похитили молодую девушку.

Фото: Piter.TV