Старовойт: Курская область стала рекордсменом по нескольким направлениям

Экс-глава области опубликовал обращение после назначения на пост главы Минтранса РФ.

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт записал видеообращение к жителям российского региона, в котором отметил, рекорды, которые местным властям удалось достичь по ряду направлений за время его руководства, несмотря на существующие вызовы.

Я рад, что после начала моей работы в регионе, всем нам удалось выстроить эффективную модель взаимодействия и обратной связи. Если говорить о результатах, то важно отметить, что, несмотря на серьезные вызовы: коронавирусные ограничения и специальную военную операцию, - наш приграничный регион стал рекордсменом по целому ряду направлений. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Экс-глава региона подчеркнул, что результаты работы стали возможны благодаря команде и гражданскому населению. Он поблагодарил всех тех, кто выступал с критическими позициями. Чиновник добавил, что понимает, что такие сценарии были связаны со стремлением и общим желанием сделать область лучше.

Напомним, что 14 мая депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за утверждение Романа Старовойта на должность министра по транспорту. Российский чиновние ранее,, с 2018 года руководил Курской областью. В тот же день кандидатура была назначена на новое рабочее место указом президента Владимира Путина.

В Курской области мигрантам запретили работать в такси.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт