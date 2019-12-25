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Из квартиры на канале Грибоедова вор вынес медали, икону и старинные часы
Сегодня, 9:57
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himif

Из квартиры на канале Грибоедова вор вынес медали, икону и старинные часы

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Жилище принадлежит городскому бизнесмену.

Вечером 8 февраля в полицию Петербурга обратился бизнесмен, живущий в квартире на набережной канала Грибоедова. Как стало известно Piter.TV, квартиру 44-летнего мужчины обокрал неизвестный.

Злоумышленник заменил замок входной двери и проник в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. Из чужого жилища вор вынес два старинных канделябра, икону, 15 военных медалей и старинные часы. Сумма ущерба пока устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места преступления изъяли следы пальцев рук.

Ранее мы писали, что вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской.

Фото: pixabay

Теги: квартирное ограбление, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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