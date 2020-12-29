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Вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской
Сегодня, 9:01
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himif

Вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской

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В жилище злоумышленник проник, подобрав ключ к двери.

Днем во вторник, 19 января, в полицию поступило заявление от 71-летней петербурженки. Как стало известно Piter.TV, двухкомнатную квартиру женщины на Будапештской обокрал неизвестный.

Со слов женщины, вор залез в квартиру на третьем этаже, подобрав ключ к входной двери. Злоумышленник не стал мелочиться и вынес из жилища сразу две микроволновые печи, телевизор, мультиварку, швейную машинку и шуруповерт.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что суд в Петербурге отправил в СИЗО фотомодель, задержанную за убийство своего супруга.

Фото: pixabay

Теги: бытовая техника, вор, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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