Вор вынес всю бытовую технику из квартиры пенсионерки на Будапештской

В жилище злоумышленник проник, подобрав ключ к двери.

Днем во вторник, 19 января, в полицию поступило заявление от 71-летней петербурженки. Как стало известно Piter.TV, двухкомнатную квартиру женщины на Будапештской обокрал неизвестный.

Со слов женщины, вор залез в квартиру на третьем этаже, подобрав ключ к входной двери. Злоумышленник не стал мелочиться и вынес из жилища сразу две микроволновые печи, телевизор, мультиварку, швейную машинку и шуруповерт.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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