Старинные артефакты и кости приостановили строительство трассы М-11 в Ленобласти

Трассу планируют открыть в 2019 году.

Строительство скоростной трассы М-11 "Москва-Петербург" приостановили из-за археологических находок. Об этом сообщает "Фонтанка.ру"

Необычные предметы обнаружили во время летних работ в Тосненском районе недалеко от моста через Ижору. Заказчик ООО "Магистраль двух столиц" подтвердил СМИ информации о находке артефактов. На место прибыли специалисты петербургского Института истории материальной культуры, которые идентифицировали, что найденные объекты - обожжённые камни, кости животных, фрагменты гончарных сосудов, железный нож. – предположительно относятся к XVI – XVIII и XVII – XIX веков.

На остальных участках дороги работы продолжаются. Министерство транспорта планирует завершить все работы и начать эксплуатацию трассы М-11 в 2019 году.

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