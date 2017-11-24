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Старинные артефакты и кости приостановили строительство трассы М-11 в Ленобласти
Сегодня, 15:03
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Rybka123
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Старинные артефакты и кости приостановили строительство трассы М-11 в Ленобласти

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Трассу планируют открыть в 2019 году.

Строительство скоростной трассы М-11 "Москва-Петербург" приостановили из-за археологических находок. Об этом сообщает "Фонтанка.ру"

Необычные предметы обнаружили во время летних работ в Тосненском районе недалеко от моста через Ижору. Заказчик ООО "Магистраль двух столиц" подтвердил СМИ информации о находке артефактов. На место прибыли специалисты петербургского Института истории материальной культуры, которые идентифицировали, что найденные объекты - обожжённые камни, кости животных, фрагменты гончарных сосудов, железный нож.  – предположительно относятся к XVI – XVIII и XVII – XIX веков.

На остальных участках дороги работы продолжаются. Министерство транспорта планирует завершить все работы и начать эксплуатацию трассы М-11 в 2019 году.

Фото: pixabay.com

Теги: москва-петербург , трасса м-11
Категории: Лента новостей Новости СПб

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