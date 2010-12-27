Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Скоростную трассу М-11 "Питер-Москва» откроют в 2019 году
Сегодня, 12:15
0
Rybka123
104

Скоростную трассу М-11 "Питер-Москва» откроют в 2019 году

0
 
 

Стоимость проезда от одной столицы в другую составит примерно две тысячи рублей, а время пути около 5,5 часов.

Министр транспорта РФ Евегний Дитрих назвал срок открытия скоростной платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Как сказал чиновник журналистам, шоссе введут в эксплуатацию в 2019 году.

По его словам, в данный момент  М-11 почти готова. Строителям осталось провести работы над седьмым и восьмым участком. Трасса свяжет петербургский КАД с МКАД и будет пересекать М-10 "Россия" на 58, 149, 208, 258, 334 и 543 километрах транспортными развязками. Стоимость проезда от одной столицы в другую составит примерно две тысячи рублей, а время пути около 5,5 часов.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай переноса сроков начала эксплуатации платной дороги. Изначально трассу планировалось открыть к Чемпионату мира в России, позднее дата сдвигали на конец 2018 года.

Ранее на Piter.TV: На КАД с 29 августа перекроют две полосы. 

Фото: pixabay.com

Теги: питер-москва , трасс м-11
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

5