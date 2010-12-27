На КАД с 29 августа перекроют две полосы

На участке будут проводиться работы по устранению колейности покрытия проезжей части.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей Северной столицы, что с 29 августа на участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до Вантового моста перекроют две полосы движения.

Как сообщает ведомство, движение приостановят на третьей и четвёртой полосе. По первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч. На указанном участке будут проводиться работы по устранению колейности покрытия проезжей части. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы планируют завершить 7 сентября, однако сроки производства могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Ранее мы сообщали, что с 31 августа станция сетро "Ломоносовская" изменит режим работы в связи с ремонтом эскалатора.

Фото: nwroads.ru