С 12 мая на развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют движение на четырех полосах

Специалисты будут проводить работы в ночное время.

С 12 мая на развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют четыре съезда в ночное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 22:00 до 08:00 в ночь с 12 на 13 мая для водителей будут закрыты съезды " №№ 2, 3, 5, 6. В ночь с 13 на 14 мая - съезд № 5. С 14 на 15 мая - съезды №№ 2, 3, 6. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту дорог.

Водителей попросили обращать внимание на табло и временные знаки. Организация принесла извинения за доставленные неудобства.

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