Движение транспорта по трассе М-10 в Ленобласти временно перекроют

Специалисты проведут монтаж освещения.

Начиная со среды, 18 ноября, на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области будут перекрывать движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, движение перекроют 18, 19, 24 и 25 ноября на участке в Тосненском районе. По предварительной информации, движение будут перекрывать на 10 минут. Это связано с ремонтными работами: специалисты проведут монтаж линий освещения у населённого пункта Болотница, между Рябово и Жары, а также между Ульяновкой и Красным Бором.

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Фото: Piter.TV