Два трамвая по часам изменят маршруты из-за обрезки веток на Кронверкском проспекте

Работы пройдут с 19 по 27 ноября.

С 19 по 27 ноября трамвайное движение по Кронверкскому проспекту полностью перекроют в определенные часы. Как предупредили в пресс-службе "Горэлектротранса", работы по обрезке веток деревьев на проспекте будут вестись с 10:00 до 15:00 по рабочим дням.

В это время трамваи №6 поедут либо от конечной "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до конечной "19-я линия В.О.", либо от конечной "Площадь Ленина" по Боткинской улице, Большому Сампсониевскому и Финляндскому проспектам, Сампсониевскому мосту, затем по улицам Чапаева, Котовского, Льва Толстого, Петропавловской, набережной реки Карповки, потом по Вяземскому переулку, Песочной набережной, Каменноостровскому и Ушаковскому мостам, улицам Академика Крылова, Торжковской, Сердобольской, после чего проедет по Большому Сампсониевскому проспекту и проспектам Энгельса и 2-му Муринскому, Политехнической улице и наконец по Тихорецкому проспекту до одноименной конечной станции.

Трамвай №40 в те же дни и часы тоже поедет по двум трассам: полностью повторяя первый маршрут своего коллеги или же от конечной "Тихорецкий проспект" по привычной трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, улицам Боткинской, Академика Лебедева, и Комсомола до конечной "Площадь Ленина".

Электробус №46 довезет петербуржцев до ж/д станции Сергиево.

Фото: Piter.TV