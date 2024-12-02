Старейший Обуховский путепровод могут внести в список культурного наследия Петербурга

Обуховский путепровод признан ценным объектом.

Обуховский путепровод в Санкт-Петербурге предложено включить в перечень выявленных памятников и зарегистрировать как объект культурного наследия регионального значения с категорией "достопримечательное место". Решение было принято на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города. Об этом сообщает КГИОП.

По данным экспертов, сооружение представляет особую историческую ценность. Строительство участка железнодорожных путей от поста Петербург II до станции Обухово велось в 1905–1911 годах, а проект моста, предположительно, был создан еще в 1903 году.

Путепровод сохранил подлинные клёпаные металлические конструкции, оригинальную внутреннюю систему и историческую высоту порталов. Его гранитные устои, облицованные грубым камнем, являются примером поздних типовых инженерных решений. Совет также рассмотрел возможность музеефикации объекта. Планируется сохранить и экспонировать подлинные металлические конструкции в границах исторического участка, обеспечив их защиту при строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

За более чем столетие существования Обуховский путепровод не проходил капитальных ремонтов и дошел до наших дней практически в неизменном виде.

Фото: КГИОП