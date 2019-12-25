Первое каменное здание Павловска украсили художественной подсветкой

Храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины построили в городе 236 лет назад.

Старейшее здание Павловска, храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, украсили художественной подсветкой. Как рассказали в пресс-службе "Ленсвета", специалисты которого и провели эту работу, первому каменному сооружению города уже 236 лет.

Здание признано памятником истории и культуры федерального значения, является действующей православной церковью и регулярно принимает большое количество прихожан. Специалисты "Ленсвета" осветили двухэтажный фасад храма в стиле классицизм шестью десятками светодиодных светильников, новые лампы освещают само здание и прилегающую к нему территорию. Отмечается, что линии электроснабжения проложены под землей.

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Фото: пресс-служба "Ленсвета"