Реставрацию фасада Химического корпуса СПбПУ может провести "Интех-Констрашн"

Реставрацию фасада Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, как ожидается, проведет компания ООО "Интех-Констракшн". Решение заключить с ней договор приняла комиссия в рамках подведения итогов соответствующей закупки, размещенной в конце октября.
Эта компания, подробных сведений о которых в документации не приводится, подала единственную заявку на выполнение сложных работ.
Цена договора с ООО "Интех-Констракшн" составит 145 млн рублей. Это несколько ниже максимальной цены, которую указал заказчик (149 млн рублей).
Предполагается, что реставрационно-ремонтные работы продлятся 350 дней.
Здание Химического корпуса является объектом культурного наследия федерального значения, оно было открыто в 1902 году. "Корпус химический с двумя флигелями" представляет собой памятник в стиле неоклассицизма.
Во время намеченных работ специалисты займутся фасадом здания, расположенной на нем лепниной, известняковым цоколем, сохранившимися крылечками дома, козырьками над входами.
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