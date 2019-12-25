Фасад Химического корпуса СПбПУ будет отреставрирован

На реализацию проекта выделено около 149,3 млн рублей.

Фасад Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого будет отреставрирован. СПбПУ разместил закупку, в рамках которой предполагается определить исполнителя ремонтно-реставрационных работ.

Само здание представляет собой объект культурного наследия федерального значения, оно было открыто в 1902 году. "Корпус химический с двумя флигелями" представляет собой памятник в стиле неоклассицизма.

Во время намеченных работ специалисты займутся фасадом здания, расположенной на нем лепниной, известняковым цоколем, сохранившимися крылечками дома, козырьками над входами.

Предполагается, что эти работы продлятся 350 дней. Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 3 ноября.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, в Ленобласти определили компанию для реставрации старинной часовни в Заозерье.

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