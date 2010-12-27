Реставрационные работы ведутся в домах, расположенных в исторической части города.

В Петергофе у четырех зданий-памятников отреставрируют фасады‍, сообщает 8 августа АН "Оперативное прикрытие".

Реставрационные работы ведутся в домах, расположенных в исторической части Петергофа. Это три здания на Суворовской улице - дом 3 корпус 2, дом 5 корпус 2 и корпус 3. В позапрошлом веке там находились казармы лейб-гвардии Драгунского полка. В городе есть еще одно историческое здание - на Самсониевской улице, 7. Оно было построено в 1840 году в стиле эклектики по проекту И. И. Шарлеманя. Ранее в нем располагалась городская полиция и пожарная часть.

Все ремонтные работы будут финансировать по Краткосрочному плану реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Петербурге в 2018 году.

Фото: сайт Смольного.