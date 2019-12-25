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Старая Ладога вошла в число самых красивых деревень и городков России
Сегодня, 11:33
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Старая Ладога вошла в число самых красивых деревень и городков России

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Первая столица Древней Руси получила одну "звезду".

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что Старая Ладога получила знак и звезду. 

Ассоциация самых красивых деревень России оценила историческое, архитектурное и природное наследие и присудила Старой Ладоге почетное звание и присудила одну "звезду". 

Открытие знака "Самые красивые деревни и городки России" в Старой Ладоге состоялось в минувшую субботу при участии почетных жителей села. Знак установлен на въезде в населенный пункт со стороны города Волхов.

Напомним, Старая Ладога является первой столицей Древней Руси, туристы часто посещают это место. Главной достопримечательностью является Староладожская крепость, там располагается музей-заповедник, в фондах которого хранятся более двухсот тысяч различных экспонатов.

Ранее мы писали, что "Старая Ладога" ищет средства для реставрации.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: ленобласть, самые красивые деревни и города россии, старая ладога
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб,

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