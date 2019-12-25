Старая Ладога вошла в число самых красивых деревень и городков России

Первая столица Древней Руси получила одну "звезду".

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что Старая Ладога получила знак и звезду.

Ассоциация самых красивых деревень России оценила историческое, архитектурное и природное наследие и присудила Старой Ладоге почетное звание и присудила одну "звезду".

Открытие знака "Самые красивые деревни и городки России" в Старой Ладоге состоялось в минувшую субботу при участии почетных жителей села. Знак установлен на въезде в населенный пункт со стороны города Волхов.

Напомним, Старая Ладога является первой столицей Древней Руси, туристы часто посещают это место. Главной достопримечательностью является Староладожская крепость, там располагается музей-заповедник, в фондах которого хранятся более двухсот тысяч различных экспонатов.

Ранее мы писали, что "Старая Ладога" ищет средства для реставрации.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти