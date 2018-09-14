Станки петербургских заводов износились на 54%

Власти планируют ввести для промышленников инвестиционный налоговый вычет.

Износ станков на промышленных заводах Петербурга составил 54%. Об этом 15 июля сообщил "Петербургский дневник" с ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко.

Москаленко отметил, что госкредиты для промышленников слишком дорогие. Для решения этой проблемы с 2019 года предполагается ввести инвестиционный налоговый вычет. С его помощью возврат инвестиций ускорится, и ведущие городские предприятия обновят технику.

Сейчас прибыль любого предприятия даже теоретически не может покрыть процент, который установило государство России. Поэтому на практике модернизация станков проводится за счет предприятия, а следовательно – редко. Держателю капитала выгодно физически износить оборудование, даже если оно уже "умерло" морально.

При этом, в стране осталось мало станкостроительных заводов.

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