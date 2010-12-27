Два петербургских турагентства заподозрили в картельном сговоре

Комиссия рассмотрит дело ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур" 22 июля.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу заподозрило компании ООО "АСИ-Тур" и ООО "Земля-Тур" в нарушении закона о конкуренции. Предполагается, что они находились в картельном сговоре на рынке детского отдыха. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

Компании подозревают в предварительном сговоре на торгах по организации стационарного отдыха детей. В 2016-2019 годах обе фирмы использовали один и тот же IP и юридический адреса. Кроме того, максимальную цену на торгах снизили всего на 0,5%.

Дело будут рассматривать 22 июля.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что доходы от платных парковок в Петербурге выросли на 43%.

Фото: Pixabay