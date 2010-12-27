Доходы от платных парковок в Петербурге выросли на 43%

Уровень автомобилизации населения в Петербурге выше, чем в Москве.

По сравнению с 2018 годом в нынешнем году городской бюджет получил на 43% дохода больше от эксплуатации городских и перехватывающих стоянок. Вице-губернатор Эдуард Батанов оценил работу СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В ходе совещания вице-губернатор отметил, что развитие парковочного пространства остро стоит на повестке дня. Петербург обогнал Москву по уровню автомобилизации населения. В Северной столице имеют машину 321 житель из 1000, в то время как в Москве - 298.

По поручению Батанова ГЦУП должны заняться не только формированием и разработкой долгосрочной целевой программы развития Единого городского парковочного пространства в Петербурге, но и обеспечить нормальную работу соответствующей информационной системы. В ней регулярно происходят сбои.

"Необходимо обеспечить бесперебойную работу ГИС ЕГПП и развитие самой системы. В частности, считаю необходимым внедрить дополнительные платежные сервисы и систему онлайн мониторинга для управления не только объектами зоны платной парковки, но и городскими и перехватывающими автостоянками", - сказал вице-губернатор.

Также стало известно, что с марта по апрель 2019 года в ГЦУП оптимизировали и на 17% уменьшили расходы по заработной плате и усилили контроль за работой учреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный выселил незаконный отель на Каменноостровском проспекте.

Фото: gcup.spb.ru