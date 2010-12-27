Смольный выселил незаконный отель на Каменноостровском проспекте

Он находился на мансарде в многоквартирном жилом доме.

Комитет по контролю за имуществом помог пользователю освободить помещение по адресу Каменноостровский проспект, дом 45, литера А. Там располагался незаконный отель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отель занимал более 200 квадратных метров на мансарде в многоквартирном жилом доме. У его владельца не было прав на размещение номеров.

Ранее предприниматель получил уведомление о том, что помещение необходимо освободить в добровольном порядке. Однако к установленному сроку он не сделал это полностью. Сотрудникам комитета пришлось лично проконтролировать выезд. Далее помещение передадут администрации Петроградского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Каменноостровском выселили из подвала незаконное кафе с шавермой.

Фото: пресс-служба ККИ