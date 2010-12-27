Незаконное кафе с шавермой выселили из подвала на Каменноостровском

Пользователь помещения не сделал это в срок.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга помог освободить помещение незаконной точке питания на Каменноостровском проспекте. Об этом 11-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Дом 22 лит. А на Каменноостровском проспекте является объектом культурного наследия "Дом А.М. Мартынова". В подвальном помещении там расположился пункт общественного питания без необходимых на то документов. Там продавали шаверму.

Ранее по поводу объекта нежилого фонда был заключен договор с ООО "Бриз", но в 2018 году арендатор прекратил свою деятельность. После этого индивидуальный предприниматель использовал объект без правовых оснований.

Владелец общепита уже предупреждали и выдали уведомление о том, что помещение надо освободить. Добровольно в установленные сроки он это не сделал. Накануне, 10-го июля, ККИ вместе с подведомственной организацией помогли освободить помещение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском острове снесли незаконное летнее кафе.

Фото: gov.spb.ru