Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

Новое соглашение рассчитано до конца 2022-го года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом. Новое соглашение действует до 30-го декабря 2022 года.

Станислав Черчесов будет готовить команду к финальному турниру чемпионата Европы-2020, играм группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021, а также квалификации чемпионата мира-2022.

"После выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022-го года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России" - приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Станислав Черчесов возглавил сборную России 10-го августа 2016 года. Под его руководством наша команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира и дошла до четвертьфинала.

Напомним, что перед стартом Евро-2020 сборная России проведет четыре товарищеских матча.

Фото: rfs.ru