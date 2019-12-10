Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча перед Евро-2020

Уже определены соперники, с которыми команда сыграет в 2020 году.

Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча в преддверии Евро-2020. Команда сыграет против противников из Швеции, Молдавии, Польши и Сербии

Дважды в марте 2020 года футболисты выедут из страны для игр в Швеции и Молдавии. Главный тренер заявил, что это не лучшее время для игр, так как футболисты не успевают "вкатиться" в сезон. Однако в УЕФА рекомендовали воспользоваться окнами в международном календаре.

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Главный тренер добавил, что спортсмены из Швеции стилистически схожи по игре с соперниками из Дании, поэтому было решено играть именно с ними. Молдавию специалист назвал менее сильной, но неуступчивой. Российские хозяева примут гостей из Польши 2 июня, а из Сербии - 6 июня. Позже РФС объявит о стадионах, на которых будут запланированы встречи

Напомним, что по результатам итоговой жеребьевки Россия сыграет в групповом турнире против команд из Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи состоятся 13 июня, 17 июня и 22 июня соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Малафеев и Кержаков назвали фаворитов Евро-2020 и оценили шансы России.

Фото: пресс-служба РФС

Видео: YouTube/Сборная России по футболу