Стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020

В субботу, 30 декабря, в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа футбольного чемпионата Европы-2020. Стали известны соперники сборной России на данном этапе турнира. Три матча россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Первая игра состоится 13 июня: на стадион в Петербурге приедет сборная Бельгии. Спустя четыре дня, 17 июня, в Северную столицу приедут соседи из Финляндии. Первый выездной матч российской сборной предстоит сыграть против команды Дании 22 июня.
В Петербурге во время Евро-2020 состоятся три матча группы В – 13, 17 и 22 июня. В отсутствие сборной России матч в этот день сыграют команды Финляндии и Бельгии.
Первый четвертьфинальный матч Евро-2020 состоится 3 июля в Северной столице.
Ранее мы сообщали о том, что Евро-2020 в Петербурге начнется на Дворцовой площади.
Видео: YouTube / FIFATV
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