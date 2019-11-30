Стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020

Два матча из трех отечественная команда проведет на петербургском стадионе.

В субботу, 30 декабря, в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа футбольного чемпионата Европы-2020. Стали известны соперники сборной России на данном этапе турнира. Три матча россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Первая игра состоится 13 июня: на стадион в Петербурге приедет сборная Бельгии. Спустя четыре дня, 17 июня, в Северную столицу приедут соседи из Финляндии. Первый выездной матч российской сборной предстоит сыграть против команды Дании 22 июня.

В Петербурге во время Евро-2020 состоятся три матча группы В – 13, 17 и 22 июня. В отсутствие сборной России матч в этот день сыграют команды Финляндии и Бельгии.

Первый четвертьфинальный матч Евро-2020 состоится 3 июля в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что Евро-2020 в Петербурге начнется на Дворцовой площади.

Видео: YouTube / FIFATV