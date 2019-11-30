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Стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020

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Два матча из трех отечественная команда проведет на петербургском стадионе.

В субботу, 30 декабря, в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа футбольного чемпионата Европы-2020. Стали известны соперники сборной России на данном этапе турнира. Три матча россияне сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Первая игра состоится 13 июня: на стадион в Петербурге приедет сборная Бельгии. Спустя четыре дня, 17 июня, в Северную столицу приедут соседи из Финляндии. Первый выездной матч российской сборной предстоит сыграть против команды Дании 22 июня.

В Петербурге во время Евро-2020 состоятся три матча группы В – 13, 17 и 22 июня. В отсутствие сборной России матч в этот день сыграют команды Финляндии и Бельгии. 

Первый четвертьфинальный матч Евро-2020 состоится 3 июля в Северной столице. 

Ранее мы сообщали о том, что Евро-2020 в Петербурге начнется на Дворцовой площади.

Видео: YouTube / FIFATV

Теги: евро-2020, сборная россии, футбол
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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