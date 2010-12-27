Евро-2020 в Петербурге начнется на Дворцовой площади

Концерт Валерия Гергиева пройдет перед началом матчей в Петербурге.

В субботу, 30 ноября, стали известны результаты переговоров президента УЕФА Александра Чефирина с вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым. Известно, что на время матчей футбольного чемпионата Европы-2020 в Северной столице откроют две фан-зоны на Конюшенной и Дворцовой площадях.

На главной площади Петербурга матчи можно будет наблюдать с 3 по 12 июля. Зрителям покажут четвертьфиналы, полуфиналы и финальный матч. В Санкт-Петербурге во время Евро-2020 состоятся три матча группы В – 13, 17 и 22 июня.

Первый четвертьфинальный матч состоится 3 июля.

Ранее мы сообщали о том, что паспорт болельщика на Евро-2020 в Петербурге можно будет получить с 3 декабря.

Фото: Piter.TV