Паспорт болельщика на Евро-2020 в Петербурге можно будет получить с 3 декабря

Паспорт болельщика выдается каждому, кто купил билет на матч.

Стало известно, где и когда болельщики чемпионата Европы по футболу смогут получить свои паспорта для прохода на матчи.

Это можно будет сделать с 3 декабря в торговом доме по адресу Невский проспект, 48, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Прием заявок на Fan ID стартовал в октябре. Получение паспорта обязательно для того, чтобы посещать игры Евро-2020 в Петербурге. Это правило распространяется и на детей. Fan ID оформляется на имя болельщика и является бесплатным. Документ дает право гражданам другой страны попасть в Россию без визы в период с 30 мая по 3 июля 2020, а выехать с 30 мая по 13 июля. Также поклонники футбола смогут не платить за проезд в общественном транспорте на время проведения соревнования.

В Петербурге пройдут три матча группового этапа и матч 1/4 финала. Сборная России сыграет два домашних матча и один в Дании.

Фото: Piter.TV