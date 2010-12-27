В Петербурге стартовал прием заявок на Fan ID на Евро-2020

Наличие документа обязательно для того, чтобы попасть на матч.

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу - 2020 начал прием заявок на получение паспорта болельщика. Иностранные граждане смогут приехать на матчи в Россию на особенно выгодных условиях. Информация об этом появилась на портале "Паспорт болельщика".

Получение паспорта обязательно для того, чтобы посещать игры Евро-2020 в Петербурге. Это правило распространяется и на детей. Fan ID оформляется на имя болельщика и является бесплатным. Документ дает право гражданам другой страны попасть в Россию без визы. Также поклонники футбола смогут не платить за проезд в общественном транспорте на время проведения соревнования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские хостелы готовят к приему туристов на Евро-2020.

Фото: Piter.TV