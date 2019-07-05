Главный тренер сборной России внимательно следил, как отечественные клубы готовятся к сезону.

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча "Зенит" – "Локомотив". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Главный тренер сборной России заявил, что он внимательно следил за подготовкой отечественных клубов к сезону.

Мне как главному тренеру сборной России хочется, чтобы в обойме нашей национальной команды было побольше достойных кандидатов, среди которых можно выбирать сильнейших на тот или иной сбор или матч. Наш тренерский штаб исходит из того, кто пофамильно лучше готов на данный момент, а не из того, кто в какой команде играет рассказал Черчесов

Также Наставник национальной команды отметил, что матч за Суперкубок, где будут играть два представителя России, вызывает у него огромный интерес.

Ранее мы сообщали о том, что Кержаков и Жирков продолжат играть за "Зенит".

Фото:черчесов/вк