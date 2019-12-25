Станцию метро "Василеостровская" открыли на выход и выход

Станцию открыли спустя 21 минуту.

В 19:34 станцию метро "Василеостровская" открыли на вход и выход пассажиров, передает пресс-служба петербургского метрополитена.

По технической причине станция "Василеостровская" была закрыта 21 минуту, перерыв в движении поездов на участке "Маяковская" - "Приморская" составил 6 минут. пресс-служба петербугского метрополитена

Ранее появилась информация, что станцию зеленой ветки закрыли из-за задымления. По словам очевидцев, на станции сработала пожарная сигнализация. Источник Piter.tv в эстренных службах рассказал, что сигнализация сработала из-за замыкания (без горения) в перегоне метро.

Фото: Piter.tv