  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию метро "Василеостровская" открыли на выход и выход
Сегодня, 19:42
174
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Станцию метро "Василеостровская" открыли на выход и выход

0 0

Станцию открыли спустя 21 минуту.

В 19:34 станцию метро "Василеостровская" открыли на вход и выход пассажиров, передает пресс-служба петербургского метрополитена. 

По технической причине станция "Василеостровская" была закрыта 21 минуту, перерыв в движении поездов на участке "Маяковская" - "Приморская" составил 6 минут.

пресс-служба петербугского метрополитена

Ранее появилась информация, что станцию зеленой ветки закрыли из-за задымления. По словам очевидцев, на станции сработала пожарная сигнализация. Источник Piter.tv в эстренных службах рассказал, что сигнализация сработала из-за замыкания (без горения) в перегоне метро.

Фото: Piter.tv

Теги: василеостровская, метро, станция
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии