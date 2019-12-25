Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход и выход из-за задымления

Поезда следуют без остановки.

В 19:18 станцию метро "Василеостровская" закрыли на вход и выход из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Поезда проследуют станцию на проход. пресс-служба петербургского метрополитена

Очевидцы в социальных сетях заявили, что на станции сработала пожарная сигнализация. Источник Piter.tv в эстренных службах рассказал, что сообщение о пожаре на станции поступило в 19:29. Спасатели обнаружили дым в перегоне. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что станция метро "Чернышевская" 10 июля будет закрыта на вход и выход.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер