Станцию метро "Удельная" ждет капитальный ремонт

Информация о предстоящем тендере размещена на портале госзакупок.

На одной из станций метро в Петербурге ("Удельная") в скором будущем проведут капитальный ремонт. Разработка документации для предстоящей реконструкции потребует 15 миллионов рублей.

Заказчиком работ является ГУП "Петербургский метрополитен". Стартовая цена – 15,094 миллиона рублей. Данные средства победитель конкурса обязан направить на создание документации по капремонту вестибюля и наклонного хода станции "синей" ветки городской подземки.

Заявки на тендер принимаются до 24 октября, итоги будут подведены через шесть дней, 30 октября.

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Видео: Алексей Дмитров, Северная столица / YouTube