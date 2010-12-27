Станцию метро "Новочеркасская" отремонтируют за 85 млн рублей

Метрополитен выберет подрядчика до 5 августа.

Станцию петербургского метрополитена "Новочеркасская" ждет капитальный ремонт. Объявлен конкурс на поиск подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составит 85 млн. рублей. Заявки от желающих заняться ремонтом станции принимаются до 29 июля. ГУП "Петербургский метрополитен" определит победителя 5 августа.

Подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт самой станции метро, а также обновить подплатформенные помещения в части путевых стен. Все работы продлятся до 23 декабря 2020 года.

Отметим, что "Новочеркасская" была открыта в 1985 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге построили первый километр тоннеля метро до "Путиловской".

Фото: Pixabay