Станцию метро "Московские ворота" открыли

Она была закрыта около получаса.

Станция метро "Московские ворота" вновь открыта на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 9:27 из-за того, что на ней обнаружили бесхозный предмет. В ходе проверки опасных предметов не обнаружили.

Пресс-служба метро Северной столицы напоминает, что в случае обнаружения бесхозного предмета об этом необходимо сообщить машинисту электропоезда по связи "Пассажир-машинист", которая установлена в каждом вагоне поезда.

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Фото: А.Савин wikipedia.org