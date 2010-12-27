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Станцию метро "Московские ворота" открыли
Сегодня, 10:10
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nadezhda_sib

Станцию метро "Московские ворота" открыли

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Она была закрыта около получаса.

Станция метро "Московские ворота" вновь открыта на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 9:27 из-за того, что на ней обнаружили бесхозный предмет. В ходе проверки опасных предметов не обнаружили. 

Пресс-служба метро Северной столицы напоминает, что в случае обнаружения бесхозного предмета об этом необходимо сообщить машинисту электропоезда по связи "Пассажир-машинист", которая установлена в каждом вагоне поезда. 

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Фото: А.Савин wikipedia.org

Теги: бесхозный предмет, московские ворота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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