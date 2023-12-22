На Московские ворота возвращаются символы доблести русского оружия

Последняя реставрация Московских ворот проводилась к 300-летию Петербурга.

Реставраторы начали возвращать на Московские триумфальные ворота символы доблести русского оружия. Скульптуры, которые собраны из античных доспехов, щитов, копий, флагов, штандартов, восстановили в условиях мастерских, сообщили в пресс-службе Смольного 28 мая.

Последняя реставрация Московских ворот проводилась к 300-летию Петербурга. Погодные условия и транспортные потоки негативно сказались на всем сооружении, заявил градоначальник. Средства на работы выделили из петербургского бюджета по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Реставрация шла с февраля этого года. Специалисты изготовили для акротериев новые каркасы из нержавеющего материала. Ранее конструкции были сделаны из черного металла, который разрушался.

Также восстановлены 30 скульптур гениев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинском языках, украшавших ворота. Они вернутся на свои места уже летом.

Реставрация колонн триумфального монумента проводится на месте. Чугун расчищается, покрывается защитным грунтом и окрашивается в исторический цвет. Параллельно ведутся работы по воссозданию кровли. Пресс-служба Смольного

В конце реставрации вокруг ворот восстановят благоустройство. Все работы намерены завершить в сентябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что фасад Дома просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года отреставрируют.

Фото: пресс-служба Смольного