Станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхоза

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 25 февраля, станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-58 ст. Гостиный Двор закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Государственной думы Виталий Милонов стал лицом одного из петербургских баров

Фото: Piter.TV