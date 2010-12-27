Станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхоза

В понедельник, 25 февраля, станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.
В 18-58 ст. Гостиный Двор закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.
сказано в сообщении
Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.
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Фото: Piter.TV
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