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Станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхоза
Сегодня, 19:19
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Rybka123

Станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхоза

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Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В понедельник, 25 февраля, станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-58 ст. Гостиный Двор закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.
сказано в сообщении  

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте. 

Ранее мы сообщали о том, что депутат Государственной думы Виталий Милонов стал лицом одного из петербургских баров
Фото: Piter.TV

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Теги: бесхоз, гостиный двор, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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