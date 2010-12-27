Станцию метро "Владимирская" проверили почти 40 минут

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме

Днемв воскресенье, 11 ноября, станция метро "Владимирская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение почти 40 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 15:37, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 16:15. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме

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Фото: Piter.TV