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На улице Бабушкина "Фольксваген" въехала в припаркованные машины
Вчера, 15:10
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Rybka123
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На улице Бабушкина "Фольксваген" въехала в припаркованные машины

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В ДТП никто не пострадал, но на дороге образовался затор движения.

Минувшей ночью, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло массовая авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петебург".

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома номер 95 по улице Бабушкина. На участке иномарка "Фольксваген" врезалась в два  припаркованных "Соляриса". По словам свидетелей, в ДТП никто не пострадал, но на дороге образовался затор движения, который приходилось преодолевать по встречной полосе.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: припаркованные машины , сорярис , улица бабушкина , фольксваген
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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