В Купчино неизвестные избили сотрудника исправительной колонии

Злоумышленники украли у пострадавшего ключи от машины и квартиры.

В Петербурге неизвестные избили и ограбили сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, инцидент случился вечером 9 ноября в доме номер 3 по Купчинской улице. Злоумышленники напали на 32-летнего сотрудника УФСИН в лифте и нанесли ему черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы носа и скулы. Пострадавший пришел в себя у дома номер 13 по улице Димитрова и обнаружил пропажу телефона за 14 000 рублей, служебного удостоверения, паспорта, водительских прав, документов на автомобиль, банковских карт и ключей от квартиры. Общий ущерб составил 30 000 рублей.

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Фото: Piter.TV