Петербуржец купил у цыган фальшивые монеты за 300 тысяч

В ломбарде мужчина понял, что его обманули.

Житель Московского района Санкт-Петербурга стал жертвой цыган-мошенников, продавших ему фальшивые монеты на сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, 41-летний безработный пострадавший обратился в полицию, где рассказал сотрудникам, что 10 ноября примерно в час дня у дома 61/2 по Заневскому проспекту встретил двоих мужчин, которые предложили ему купить старинные монеты. Жертва передал мошенникам деньги, а после отправился в ломбард, где ему объяснили, что "сокровища" не предоставляют никакой ценности.

По факту заявления полиция объявила в розыск двух мужчин цыганской внешности 20-25 и 25-30 лет. Пострадавший рассказал, что один из них был одет в синюю куртку, другой ­в зеленой одежде.

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Фото: Piter.TV