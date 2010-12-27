У военного из Петергофа украли дорогостоящий "Мерседес"

Сумма ущерба составляет 1 миллион рублей.

В Петергофе у 31-летнего военнослужащего угнали автомобиль стоимостью почти один миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина пришел с заявлением в правоохранительные органы, где рассказал, что его в период с 9 по 10 ноября неизвестные похитили его автомобиль "Мерседес Бенц", припаркованный на улице Путешественника Козлова.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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