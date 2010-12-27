Станцию "Проспект Большевиков" закрыли на вход из-за болельщиков матча СКА-ЦСКА

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станция метро "Проспект Большевиков" работает тольько на выход. Так как в вестибюле много людей из-за хоккейного матча.

В понедельник, 21 августа, станцию метро "Проспект Большевиков" закрыли на вход. Все три эскалаторы работают на подъем пассажиров. Станцию закрыли на вход в 18.46

"В связи с увеличением пассажиропотока 3-и эскалатора работают на подъем, один в ремонте", - сообщают в пресс-службе метрополитена.

Как только поток пассажиров спадет, станция вернется к прежнему режиму работы. Матч-открытие сезона 2017-2018 начинается в 19.30. На петербургской арене встретятся два армейских клуба.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что болельщиков СКА попросили приходить на матч с ЦСКА без сумок и рюкзаков. Клуб повысил уровень безопасности в связи с важной встречей.

Фото: tony_stark_9 / Instagram