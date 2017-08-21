Болельщиков СКА попросили приходить на матч с ЦСКА без сумок и рюкзаков

Петербургский хоккейный клуб попросил болельщиков приходить на матч-открытие сезона без сумок и рюкзаков. Так как на встрече СКА-ЦСКА будут повышенные меры безопасности.

Болельщиков петербургского хоккейного клуба СКА предупредили о повышенных мерах безопасности на мтче-открытии сезона 2017-2018 года. Сегодня, 21 августа, в Ледовом дворце встретятся армейские клубы из Петербурга и Москвы СКА и ЦСКА.

"В связи с повышенными мерами безопасности на территории Ледового дворца хоккейный клуб СКА просит болельщиков по возможности воздержаться от проноса во дворец сумок, рюкзаков и пакетов, а также с понимаем отнестись к процедуре досмотра и прибывать на стадион заранее", – написали в клубе.

Игра начнется в 19.30. Скорее всего, из-за наплыва болельщиков временно закроют на вход ближайшую станцию метро "Проспект Большевиков". Все эскалаторы будут работать на выход.

Видео: katrinchik8, _vadimushka / Instagram