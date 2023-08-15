Мюзикл состоится 18 июля на сцене Ледового дворца. Начало – в 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

На сцене Ледового дворца 18 июля пройдет лирический мюзикл "О музыке и о любви". Каждый номер в нем станет театрализованным шоу. Зрители будут наблюдать за выступлениями на фоне многоуровневых декораций, а песни и диалоги ведущих соединятся в единую драматургию, которая расскажет историю любви.

В четверг на сцену выйдут Николай Басков, Амирчик, Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы, Filatov & Karas, Елена Север, Стас Пьеха, Алсу, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Иван Чуйков и Агата Муцениеце, Юлия Савичева, Лариса Долина, Александр Шоуа и группа "Непара", Дмитрий Колдун, Zvonkiy и Асия, Юля Паршута, Бабушка Миша, Юлия Михальчик.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Белые Ночи