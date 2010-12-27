Вестибюль станции "Площадь Ленина-1" открыли после проверки подозрительного предмета

Правоохранители не нашли ничего опасного в вестибюле станции.

В Петербурге 11 апреля вестибюль станции метро "Площадь Ленина" закрывали на полтор часа из-за бесхозного предмета. О ЧП первым сообщил Телеграм-канал "Петербургского метрополитена" в 10.31. Как стало известно Piter.TV, в 11.52 объект полностью открыли после проверки. Подозрительный объект оказался обычной сумкой, забытой кем-то из пассажиров.

Отметим, что все это время станция метро "Площадь Ленина" функционировала. Закрыт был только первый вестибюль объекта. Впрочем, эта ситуация все равно создавала неудобства для людей, которые привыкли пользоваться основным входом в подземку.

Ранее мы писали, что в Петербургской подземке потерялся хаски.