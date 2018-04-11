Так не должно быть на свете: в Петербургской подземке потерялся хаски

На станции метро "Гражданский проспект" хаски искал своего хозяина.

В Петербургском метрополитене утром, 11 апреля пассажиры заметили потерянного хаски. По словам очевидцев, пёс бегает с потерянным видом, судя по всему, разыскивает своего хозяина.

Спустя некоторое время четвероногий так и не смог найти хозяина, в результате чего забежал на в вагон. Сообщается, что ситуация замечена на станции метро "Гражданский проспект", также отмечается, что хаски вышел из вагона на станции метро "Академический проспект".

Дальнейшая судьба собаки в настоящее время неизвестна.

Информация на 12.00: Хозяева нашлись и хаски вернули домой.

Собаку зовут Тима! Рано утром то-ли дети, то-ли кто-то другой открыл калитку к частному дому и выпустил собак! их у нас две!брат и сестра одного возраста. Гуляют они у нас по территории частного дома. Вальера ПОКА нет, так брали в ноябре. Девочка далеко не убежала. На метро они никогда не ездили. Как он туда войти смог даже сам не могу понять. Жена поехала на Академку. Сообщает хозяин Владислав Гаранин

Напомним, что парода Сибирская хаски - заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 30-х годах XX века как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, Колымы, Камчатки у местных оседлых приморских племён - юкагиров, кереков, азиатских эскимосов и приморских чукчей - анкальын. Эта аборигенная ездовая собака Дальнего Востока является одной из древнейших пород собак. В настоящее время выведенная порода "сибирский хаски" используется не только как ездовая, но и как собака-компаньон и шоу-выставочная собака.

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