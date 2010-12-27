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Станцию "Гостиный двор" проверяли 40 минут
Сегодня, 18:30
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ProkVad
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Станцию "Гостиный двор" проверяли 40 минут

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Станцию на зеленой ветке метрополитена закрывали в вечерний час-пик.

26 марта в 17.24 закрывали станцию метро "Гостиный двор". Об этом собщили в пресс-службе подземки.

На платформе была найдена личная вещь. После 40-минутной проверки, в 18.05, станцию открыли для пассажиров, опасных предметов обнаружено не было.

Сейчас станция продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что вчера 25 марта, на станции "Гостиный двор" пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на эскалаторе. Устройство сразу же было остановлено сотрудниками подземки. Людям пришлось подниматься наверх самостоятельно. На помощь пострадавшему бросился пассажир, который стоял в нескольких ступенях от него.

Фото: Piter.TV

Теги: метро , подземка , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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