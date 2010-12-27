На станции "Гостиный двор" пенсионер упал на эскалаторе

На "Гостинке" пожилой петербуржец упал на эскалаторе, когда пытался подняться наверх.

Вечером 25 марта на станции метро "Гостиный двор" произошел несчастный случай. Пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на эскалаторе. Устройство сразу же было остановлено сотрудниками подземки. Людям пришлось подниматься наверх самостоятельно. На помощь пострадавшему бросился пассажир, который стоял в нескольких ступенях от него.

Инцидент произошел в половину пятого вечера. Из-за падения пенсионера работа вестибюля не была прекращена. Очевидцы сообщили, что петербуржцу могло стать неожиданно плохо. Другие рассказали, что причиной стало алкогольное опьянение гражданина. Персонал метрополитена помог упавшему подняться наверх.

