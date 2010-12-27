Станция закрыта для пассажиров уже 11 месяцев.

Стало известно, когда "Академическая" откроется после капитального ремонта. Станция станет доступна для пассажиров в начале следующей недели — 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Станцию "Академическую" закрыли на капитальный ремонт 11 месяцев назад. За это время специалисты отремонтировали эскалаторы и модернизировали системы управления. Также полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода и заменили старые водоотводящие зонты на современные.

Станция стала более безопасной для пассажиров: было усовершенствовано интеллектуальное видеонаблюдение и контроль доступа. Также появился новый пикет полиции с кабиной комплексной системы обеспечения безопасности.

На станции заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, обновили кабельную сеть, систему противопожарной защиты, электроснабжения и электроосвещения.

Был обновлен и внешний вид станции. Рабочие отполировали мраморную облицовку путевых стен, отремонтировали гранитный пол перронного зала, провели монтаж шутц-линии.

Ранее мы писали, что проект вестибюля станции "Театральная" скорректируют за 87 млн рублей.

Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov