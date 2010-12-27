Стало известно, когда "Академическая" откроется после капитального ремонта. Станция станет доступна для пассажиров в начале следующей недели — 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.
Станцию "Академическую" закрыли на капитальный ремонт 11 месяцев назад. За это время специалисты отремонтировали эскалаторы и модернизировали системы управления. Также полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода и заменили старые водоотводящие зонты на современные.
Станция стала более безопасной для пассажиров: было усовершенствовано интеллектуальное видеонаблюдение и контроль доступа. Также появился новый пикет полиции с кабиной комплексной системы обеспечения безопасности.
На станции заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, обновили кабельную сеть, систему противопожарной защиты, электроснабжения и электроосвещения.
Был обновлен и внешний вид станции. Рабочие отполировали мраморную облицовку путевых стен, отремонтировали гранитный пол перронного зала, провели монтаж шутц-линии.
Ранее мы писали, что проект вестибюля станции "Театральная" скорректируют за 87 млн рублей.
Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov
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